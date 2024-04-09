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14:57, 9 апреля 2024Россия

Россиянка рассказала о доносе на нее из-за фото в желтой куртке на фоне неба

Женщина из Великого Устюга заявила о доносе за фото в желтой куртке на фоне неба

Фото: Unsplash

Антонида Смолина из Великого Устюга Вологодской области заявила о доносе, который сделали на нее из-за фото в желтой куртке на фоне синего неба. Свой рассказ россиянка опубликовала на странице во «ВКонтакте».

Женщина отметила, что 3 апреля к ней домой пришел сотрудник полиции. Он разъяснил, что на Смолину написал заявление мужчина, который остался недоволен ее фотографией. На снимке россиянка позирует в желтом пуховике на фоне неба. Картинка, как утверждает жительница Вологодской области, вызвала у ее оппонента ассоциации с вражескими символами.

Женщина написала объяснительную, в ней она указала, что ей сложно как-то повлиять на цвет небосвода. «Подозрительный» пуховик Смолина носила не первый сезон. Она подчеркнула, что не может менять верхнюю одежду, подстраиваясь под смену общественной оценки относительно того или иного цвета.

Издание Baza поговорило с россиянкой по поводу всей ситуации. Женщина отметила, что оперативник отнесся к теме с пониманием и разрешил ей приводить любые аргументы в объяснительной.

Своего доносчика россиянка нашла в соцсетях и пожелала ему успехов и благополучия.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда обвинила вагнеровца в изнасиловании и стала фигуранткой дела о доносе.

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      Анна Щербакова
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