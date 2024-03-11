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14:07, 11 марта 2024Россия

Россиянка обвинила вагнеровца в изнасиловании и стала фигуранткой дела о доносе

В Волгограде таксистка обвинила бойца ЧВК в изнасиловании и попала под следствие

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Волгограде женщина обвинила бывшего сотрудника «Вагнера», занимавшего в ЧВК командную должность, в изнасиловании. О том, как она сама стала фигуранткой уголовного дела, рассказывает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

По словам жены бойца, недавно родившей пятого ребенка, ее муж получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и проходил лечение в госпитале. Перед родами супруги поссорились, после чего участник СВО поехал к другу. За рулем приехавшего по его вызову такси была женщина.

Муж россиянки начал хвастаться своим участием в боевых действиях и тем, что скоро получит трехмиллионную выплату за ранение. «Она предложила ему интим за деньги. Он согласился», — пояснила жена вагнеровца. Мужчина заплатил за оказанные ему услуги десять тысяч рублей и вернулся в госпиталь.

Перед завершением маршрута таксистка попросила военнослужащего дать ей еще сто тысяч рублей, на что получила отказ. После этого она инициировала возбуждение в отношении бойца уголовного дела об изнасиловании. Вагнеровца поместили в следственный изолятор.

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Адвокат бойца смог доказать, что заявившая об изнасиловании таксистка ввела следствие в заблуждение, а ставшая основанием для избрания меры пресечения явка с повинной была дана под давлением. Дело в отношении мужчины прекратили и завели новое — в отношении оговорившей его горожанки. Женщину обвиняют в заведомо ложном доносе.

Жена участника СВО рассказала, что после освобождения он снова направился в зону спецоперации. После расформирования «Вагнера» он продолжил службу в одном из подразделений Минобороны.

Ранее в Подмосковье таксист оскорбил жену участника СВО, назвав ее проституткой. На встрече с ее мужем, по словам самой женщины, мигрант «сразу забыл русский язык». Мотивов своих действий он пояснить не смог.

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      Алан Босиков
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