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13:20, 8 мая 2024Ценности

Российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос

Стилист Марина Павлова: шегги и французский боб маскируют поврежденные волосы

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Российская стилистка Марина Павлова назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос. Ее комментарий публикует WomanНit.

По словам эксперта, истонченные и пересушенные пряди поможет спрятать шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах — прим. «Ленты.ру»). Подобная прическа особенно подойдет тем, кто не хочет чрезмерно укорачивать пряди.

В то же время специалистка внесла в список две разновидности боба: французский и текстурированный. Первый вариант — с длиной чуть ниже скул — также придаст объем волосам и подчеркнет шею. В свою очередь, второй способствует визуальному омоложению.

«У боба множество плюсов. Помимо того, что он идет почти всем и всегда в тренде, он помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская также перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста.

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      Алина Гостева
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