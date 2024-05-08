Российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос

Стилист Марина Павлова: шегги и французский боб маскируют поврежденные волосы

Российская стилистка Марина Павлова назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос. Ее комментарий публикует WomanНit.

По словам эксперта, истонченные и пересушенные пряди поможет спрятать шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах — прим. «Ленты.ру»). Подобная прическа особенно подойдет тем, кто не хочет чрезмерно укорачивать пряди.

В то же время специалистка внесла в список две разновидности боба: французский и текстурированный. Первый вариант — с длиной чуть ниже скул — также придаст объем волосам и подчеркнет шею. В свою очередь, второй способствует визуальному омоложению.

«У боба множество плюсов. Помимо того, что он идет почти всем и всегда в тренде, он помогает скрыть проблемы с волосами, пока вы занимаетесь их восстановлением», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская также перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста.