Минобороны: российские военные уничтожили пехоту ВСУ при попытке пересечь Днепр

Российские бойцы с помощью артиллерии успешно предотвратили перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили пехоту противника, пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на Херсонском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, а также большей части населенного пункта Работино», — сообщил он.

Помимо этого, уточнил Кодрян, российские войска активно уничтожали FPV-дроны ВСУ, а также разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что украинской армии удается удерживать фронт лишь за счет так называемой «линии Порошенко» — укреплений, которые возводились в годы президентства Петра Порошенко.