Военный эксперт Алехин: ВСУ удерживает фронт только за счет линии Порошенко

Украинская армия удается удерживать фронт только за счет так называемой линии Порошенко — укреплениях, которые возводились в годы президентства Петра Порошенко. С такой оценкой в беседе с Ura.Ru выступил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР)», — поведал Алехин. По его словам, после начала СВО украинская сторона так и не смогла создать ни одной вразумительной линии обороны.

Украина не делала акцент на защите и теперь оказалась не готова обороняться, отметил военный эксперт. Сейчас Киеву приходится в экстренном порядке привлекать западных специалистов.