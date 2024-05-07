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05:42, 8 мая 2024Бывший СССР

Влияние линии Порошенко на оборону ВСУ оценили

Военный эксперт Алехин: ВСУ удерживает фронт только за счет линии Порошенко

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинская армия удается удерживать фронт только за счет так называемой линии Порошенко — укреплениях, которые возводились в годы президентства Петра Порошенко. С такой оценкой в беседе с Ura.Ru выступил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР)», — поведал Алехин. По его словам, после начала СВО украинская сторона так и не смогла создать ни одной вразумительной линии обороны.

Украина не делала акцент на защите и теперь оказалась не готова обороняться, отметил военный эксперт. Сейчас Киеву приходится в экстренном порядке привлекать западных специалистов.

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      Марина Совина
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