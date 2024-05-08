Российский военный получил штраф за изготовление наркотиков

В Новосибирске суд оштрафовал военного на 30 тыс. руб. за изготовление наркотика

Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего Максима Желдакова на 30 тысяч рублей за изготовление наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Установлено, что мужчина собрал части дикорастущей конопли, после чего изготовил из них в домашних условиях масло каннабиса, которое является наркотическим средством. В тот же день домой к военному прибыли полицейские, которые изъяли наркотик. Мужчина пояснил, что изготовил его для личного потребления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали наркокурьеров на грузовом автомобиле.