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18:16, 8 мая 2024Силовые структуры

Российский военный получил штраф за изготовление наркотиков

В Новосибирске суд оштрафовал военного на 30 тыс. руб. за изготовление наркотика

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего Максима Желдакова на 30 тысяч рублей за изготовление наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Установлено, что мужчина собрал части дикорастущей конопли, после чего изготовил из них в домашних условиях масло каннабиса, которое является наркотическим средством. В тот же день домой к военному прибыли полицейские, которые изъяли наркотик. Мужчина пояснил, что изготовил его для личного потребления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали наркокурьеров на грузовом автомобиле.

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      Илона Палей
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