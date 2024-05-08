Самолет с пассажирами на борту загорелся сразу после посадки и попал на видео

The Seattle Times: самолет Delta загорелся сразу после посадки в Сиэтле

Пассажирам авиакомпании Delta Air Lines пришлось эвакуироваться сразу после посадки из-за пожара в самолете. Об этом сообщило издание The Seattle Times.

Борт прибыл из Канкуна, Мексика, в Сиэтл, США, вечером 6 мая. Когда воздушное судно подключили к электросети аэропорта, оно загорелось. Последствия инцидента попали на видео, на котором показан дым в носовой части лайнера.

В результате пассажиров рейса экстренно эвакуировали по аварийным надувным трапам. О серьезных травмах не сообщалось.

В России у пассажирского самолета авиакомпании S7 Airlines обнаружили техническую неисправность перед вылетом. Из-за протечки двигателя спасатели залили стоянку пеной.