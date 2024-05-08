Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 8 мая 2024Путешествия

У российского самолета с пассажирами на борту произошла протечка двигателя

У самолета S7 обнаружили протечку двигателя перед вылетом из Петербурга в Москву

Фото: Unsplash

У пассажирского самолета российский авиакомпании S7 Airlines обнаружили техническую неисправность перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным РЕН ТВ, у воздушного судна произошла протечка двигателя. Прибывшие на место происшествия пожарные залили стоянку лайнеров пеной, борт отбуксировали. Уточняется, что 174 пассажира рейса остаются в зале ожидания в Пулково.

Материалы по теме:
Ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука. Из-за глобального потепления таких случаев станет больше
Ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука. Из-за глобального потепления таких случаев станет больше
27 февраля 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

После инцидента правоохранители проверят соблюдение прав пассажиров и мер безопасности полетов. «Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее на видео попал грузовой Boeing почтовой компании FedEx, который сел без передней стойки шасси. На записи видно, что борт клюнул носом во взлетно-посадочную полосу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше