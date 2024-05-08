У российского самолета с пассажирами на борту произошла протечка двигателя

У самолета S7 обнаружили протечку двигателя перед вылетом из Петербурга в Москву

У пассажирского самолета российский авиакомпании S7 Airlines обнаружили техническую неисправность перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным РЕН ТВ, у воздушного судна произошла протечка двигателя. Прибывшие на место происшествия пожарные залили стоянку лайнеров пеной, борт отбуксировали. Уточняется, что 174 пассажира рейса остаются в зале ожидания в Пулково.

После инцидента правоохранители проверят соблюдение прав пассажиров и мер безопасности полетов. «Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее на видео попал грузовой Boeing почтовой компании FedEx, который сел без передней стойки шасси. На записи видно, что борт клюнул носом во взлетно-посадочную полосу.