Грузовой Boeing клюнул носом в посадочную полосу и попал на видео

Daily Mail: грузовой Boeing приземлился без передней стойки шасси в Стамбуле

Грузовой самолет Boeing, обслуживающий почтовую компанию FedEx, приземлился в Стамбуле без передней стойки шасси и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 8 мая, с лайнером, который вылетел в Турцию из Франции. Уже после приземления пилот заметил, что передняя стойка шасси не опустилась. На записи видно, как самолет клюнул носом во взлетно-посадочную полосу. Из-под разорванного фюзеляжа вырвались клубы огня и дыма.

Ранее самолет авиакомпании Delta Air Lines резко сменил курс и вернулся в аэропорт из-за оторвавшегося аварийного трапа. Пассажирский Boeing 767 следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес утром 26 апреля.