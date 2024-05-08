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08:22, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала элиту России

Симоньян: люди в погонах являются элитой страны

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала людей в погонах элитой России. Журналистка заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что труд этих людей должен быть достойно оплачен.

«Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможность элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя», — высказалась она.

По словам медиаменджера, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько, сколько курьер. «При всем уважении к этим профессиям, так не может быть», — добавила Симоньян.

Ранее журналистка заявила, что современная Россия — это солидная и серьезная дама, способная самостоятельно решать свои проблемы. Кроме того, она указала на опасность РФ для Запада.

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      Маргарита Пименова
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