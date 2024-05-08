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02:22, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала Россию опасной для Запада дамой

Симоньян: Россия — это солидная и опасная дама, решающая свои проблемы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Современная Россия — солидная и серьезная дама, способная самостоятельно решать свои проблемы. Об этом заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она также указала на опасность России для Запада. «Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду», — отметила Симоньян.

Ранее главред заявила, что западные страны не готовы перестать считать Россию страной третьего мира. Однако, несмотря на это, РФ должна продолжать развиваться и искать союзников, с которыми будет выстраивать партнерские отношения, подчеркнула она.

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      Марина Совина
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