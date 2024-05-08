Симоньян: Россия — это солидная и опасная дама, решающая свои проблемы

Современная Россия — солидная и серьезная дама, способная самостоятельно решать свои проблемы. Об этом заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она также указала на опасность России для Запада. «Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду», — отметила Симоньян.

Ранее главред заявила, что западные страны не готовы перестать считать Россию страной третьего мира. Однако, несмотря на это, РФ должна продолжать развиваться и искать союзников, с которыми будет выстраивать партнерские отношения, подчеркнула она.