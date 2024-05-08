США и Филиппины потопили произведенный в Китае военный корабль

Thai PBS: США и Филиппины на учениях потопили произведенное в КНР военное судно

Военно-морские силы США и Филиппин на учениях «Баликатан» в Южно-Китайском море потопили военный корабль BRP Lake Caliraya, произведенный в Китае. Об этом сообщает интернет-издание Thai PBS.

Учения проводились в 400 километрах к югу от Тайваня вблизи островов, за которые спорят Филиппины и Китай, отмечает портал. BRP Lake Caliraya был потоплен ударами противокорабельных ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что учения «Баликатан» пройдут, несмотря на предупреждение Китая о возможном усилении напряженности. Учения будут проводиться с 22 апреля по 10 мая.