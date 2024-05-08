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18:54, 8 мая 2024Экономика

США захотели ограничить доступ Китая к некоторым технологиям

Reuters: китайским компаниям ограничат доступ к технологиям передовых моделей ИИ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Администрация президента США Джо Байдена захотела ограничить доступ Китая к некоторым передовым технологиям. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Минпромторг запретит поставлять китайским компаниям проприетарные модели искусственного интеллекта (как, например, ChatGPT) и моделей с закрытым исходным кодом. Программное обеспечение (ПО) и данные, на которых обучают системы, держатся в секрете. Ведомство объясняет эти меры необходимостью замедлить развитие передовых технологий Пекином, опасаясь, что в КНР могут использовать их для кибератак или создания биологического оружия.

На текущий момент передовые компании, работающие с технологиями ИИ, такие как Microsoft, Google DeepMind и Anthropic, продают свои модели практически любому человеку без контроля правительства. Обсуждаемые меры призваны пресечь свободное распространение.

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«Однако даже в этом случае регулирующим органам будет сложно угнаться за быстро развивающейся отраслью», — отмечают в Reuters.

Согласно предложению Минпромторга, власти США смогут обязать разработчиков при достижении порогового значения вычислительных мощностей, необходимых для обучения ИИ-платформ, сообщать о планах по созданию модели и предоставлять ведомству результаты тестирования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял о необходимости снизить экспорт передовых технологий в Китай, а также снизить зависимость от поставок критических ресурсов из КНР. «Мы должны избегать зависимости от тоталитарных режимов», — пояснил он. При этом НАТО собирается продолжить торговать и взаимодействовать с Китаем, но планирует избегать зависимости от этой страны.

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      Вячеслав Агапов
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