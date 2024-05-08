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14:58, 8 мая 2024Мир

Стало известно о недовольстве ЕС результатами деятельности фон дер Ляйен

NZZ: лидеров стран ЕС не устраивают результаты деятельности фон дер Ляйен

Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Globallookpress.com

Лидеров стран Европейского союза (ЕС) не устраивают результаты деятельности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. О недовольстве итогами работы чиновницы сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как отмечает издание, европейские лидеры разочарованы ослаблением экономики ЕС и зацикленностью Еврокомиссии на климатической политике. Также фон дер Ляйен обвиняют в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Например, президент Франции Эмманюэль Макрон, который поддерживал назначение фон дер Ляйен на должность в 2019 году, подвергает ее критике за «чрезмерную политизированность» Еврокомиссии.

Ранее стало известно о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен. Уточняется, что французский лидер вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил кандидатуру бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги на пост главы ЕК.

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      Виктория Кондратьева
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