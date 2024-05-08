Токаев призвал сделать бесшовной логистику в ЕАЭС

Токаев: в ЕАЭС необходимо создать бесшовную логистику и единый коридор

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует модернизировать и расширить Евразийский коридор, а также сделать логистику бесшовной. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба администрации главы государства.

Он отметил, что в ближайшие годы износ транспортной и логистической инфраструктуры объединения может стать более ощутимым. В связи с этим необходимо модернизировать и расширить существующие системы, подчеркнул президент Казахстана. Также Токаев подчеркнул важность повышения эффективности перевозок и оптимизации расходов.

«Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора», — подчеркнул Токаев.

Ранее в Кремле заявили об успешной интеграции государств в рамках ЕАЭС. В первую очередь, это связано с ростом ВВП стран-участниц.

