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18:03, 8 мая 2024Путешествия

Трое россиян пропали в горах Киргизии

МЧС Киргизии начало поиски трех россиян в горах

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

В горах Чуйского района Киргизии пропали трое россиян. Местные спасатели уже начали их поиски, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Уточняется, что трое сотрудников Аламудунского районного отдела МЧС Киргизии оправились на поиски иностранцев в 15:45 (12:45 по московскому времени).

По данным спасателей, двум пропавшим 62 года, а третьему 58 лет.

Ранее в Сербии спасли трех российских туристов, которые заблудились в ущелье на горе Каблар. Две девушки и юноша ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке.

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      Мария Борисова
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