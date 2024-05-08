В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского

Белый дом: США обеспокоены заявлением Киева о попытке покушения на Зеленского

США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — подчеркнула представитель администрации.

О сорванной попытке покушения на украинского лидера ранее сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). В ведомстве рассказали о задержании двух полковников одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО), которые якобы «сливали» секретную информацию России и искали приближенных к охране Зеленского военных, которые могли бы взять его заложники, а потом убить.