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00:16, 8 мая 2024Мир

В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского

Белый дом: США обеспокоены заявлением Киева о попытке покушения на Зеленского

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — подчеркнула представитель администрации.

О сорванной попытке покушения на украинского лидера ранее сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). В ведомстве рассказали о задержании двух полковников одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО), которые якобы «сливали» секретную информацию России и искали приближенных к охране Зеленского военных, которые могли бы взять его заложники, а потом убить.

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      Марина Совина
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