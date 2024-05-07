На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

СБУ заявила о задержании готовивших покушение на Зеленского и Буданова офицеров

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вместе с контрразведкой сорвала планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. По данным ведомства, покушения, в частности, готовились на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО). СБУ считает, что они «сливали» секретную информацию России, а также искали приближенных к охране Зеленского военных, которые могли бы взять политика в заложники, а потом убить.

Также стали известны подробности плана ликвидации Буданова. Его якобы собирались устранить перед Пасхой.

Фото: СБУ

Уточняется, что для этой миссии один из полковников УГО лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины. СБУ зафиксировала его поездки за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины.

У задержанных прошли обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты соответствующие средства поражения. Они подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения и подготовке к террористическому акту. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ начала чистки в охране Зеленского

В понедельник, 6 мая, сообщалось, что сотрудники СБУ задержали за передачу секретной информации иностранным спецслужбам начальника одного из департаментов УГО полковника Андрея Гука.

Его обвинили в госизмене за передачу секретной информации об охраняемых лицах (в том числе о президенте Украины) иностранным спецслужбам. Вместе с ним был задержан еще один сотрудник УГО, которого обвиняют в пособничестве в передаче информации.

Фото: СБУ

Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. Они вместе учились в академии пограничных войск и являются кумовьями. Согласно источникам издания «Страна.ua», Сергей Рудь хотел назначить Гука своим заместителем.

УГО Украины занимается охраной органов государственной власти и высших должностных лиц государства.

Зеленский рассказывал о покушениях на него

В ноябре 2023 года президент Украины заявил, что пережил пять или шесть покушений. Политик также отметил, что панику у него вызвала только первая попытка устранить его, и сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.

Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID (...) После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать Владимир Зеленский президент Украины

Комментируя эту информацию, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Зеленского вряд ли есть шанс дожить до старости.

«Вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости... Мысли ведь иногда материальны», — написал в блоге Медведев, отметив, что Зеленского никто уже не воспринимает всерьез.