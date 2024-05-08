В Киеве и на западе Украины произошли взрывы

В Киеве и на западе Украины после воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Позднее министр энергетики страны Герман Галущенко признал, что целями ударов в пяти украинских регионах были энергетические объекты.

7 мая глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзора) Украины Руслан Слободян сообщил, что за последние полтора месяца суммарный ущерб энергетической инфраструктуре страны составил более 1 миллиарда долларов. К настоящему времени, по его оценке, уничтожено порядка 80 процентов тепловой генерации, а также существенно повреждены объекты гидрогенерации общей мощностью более семи гигаватт.