На Украине оценили ущерб энергетической инфраструктуре страны

Глава Госэнергонадзора Слободян: ущерб энергоинфраструктуре превысил $1 млрд

За последние полтора месяца суммарный ущерб энергетической инфраструктуре Украины составил более 1 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзора) страны Руслан Слободян, его слова приводит ТАСС.

Подобная оценка является предварительной, окончательная станет известна позже, уточнил Слободян. Но даже вышеуказанный ущерб будет невозможно покрыть за счет финансовой помощи западных стран и действующих тарифов на электроэнергию. «Нам нужно срочно найти финансовый ресурс», — заявил он.

В качестве одного из вариантов Слободян предложил повысить тарифы на электроэнергию. При этом первый этап повышения ставок может произойти уже в этом году. «Нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики», — пояснил глава Госэнергонадзора.

К настоящему времени, по его оценке, было уничтожено порядка 80 процентов тепловой генерации, а также существенно повреждены объекты гидрогенерации. В целом дефектам подверглись более семи гигаватт генерирующих мощностей, на восстановление которых потребуется длительное время.

О невозможности быстроного восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры Украины ранее заявлял глава Минэнерго страны Герман Галущенко. По его словам, в ходе последних ударов было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить до этого. При этом некоторые объекты были полностью разрушены, что поставило под сомнение возможность их дальнейшего восстановления, заключил украинский министр.