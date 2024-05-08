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10:17, 8 мая 2024Бывший СССР

В Литве назвали условие для отказа украинцам жить в стране

FT: Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва может отказать украинским уклонистам в предоставлении постоянного вида на жительство (ПМЖ). Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните газете Financial Times (FT).

«Тем, кто, как докажет Киев, уклонялся от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании», — назвала она условие отказа украинцам в проживании.

По ее словам, Литва стремится помочь Киеву обеспечить потенциал для обновления Вооруженных сил Украины. Однако литовские власти не намерены «организовывать депортации» или искать украинских граждан призывного возраста в стране, так как это незаконно, добавила Шимоните. Премьер отметила, что государства Евросоюза «гарантировали украинцам защиту» до марта 2025 года.

Ранее стало известно о готовности Польши помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста. По мнению главы Минобороны страны Владислава Косиняк-Камыша, украинцы могут утратить право находиться за границей по истечении срока действия их паспорта.

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      Кристина Есикова
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