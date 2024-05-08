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14:03, 8 мая 2024Бывший СССР

В Раде назвали враньем слова ВСУ о праве мобилизованного выбрать подразделение

Депутат Рады Мазурашу: право мобилизованного выбрать подразделение — вранье

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от правящей фракции партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу назвал враньем слова о праве мобилизованного выбрать подразделение в Вооруженных силах Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Говорят, что можно прийти и выбрать, где служить. Это на самом деле вранье, потому что мало случаев, когда этого придерживаются. Я знаю случаи, когда берут на одну должность, а потом переводят на другую», — заявил Мазурашу.

По его словам, для обеспечения такого механизма необходимо заранее предусматривать подобное в контракте, не мобилизовать, а привлекать добровольно на службу и указывать подразделение в документах.

Ранее политолог, доброволец 41-й механизированной бригады Украины Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в территориальных центрах комплектования (ТЦК), в большинстве случаев не готовы воевать.

Он также отметил, что последнее время ТЦК присылают немолодых людей, а для боевых действий нужны военные до 40 лет — они могут справиться с тяжелыми физическими нагрузками.

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      Валентин Карант
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