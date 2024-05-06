Солдат ВСУ описал новых мобилизованных словами «не трезвеют и не хотят воевать»

Доброволец ВСУ Сазонов: ТЦК набирают немолодых военных, которые не хотят воевать

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей, а те военные, которых набирают в территориальных центрах комплектования (ТЦК), в большинстве случаев не готовы воевать. Об этом сообщил агентству УНИАН политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов.

«ТЦК, мне кажется, не выполняют задачу, которая стоит. Они присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных. Что толку, если пришло десять человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, видимо, месяц перед этим, двое больных», — сказал военный.

По его словам, у ВСУ достаточно вооружения, чтобы защитить Часов Яр, но людей для этого не хватает.

Он также отметил, что последнее время ТЦК присылают немолодых людей, а для боевых действий нужны военные до 40 лет — они могут справиться с тяжелыми физическими нагрузками.

Ранее на Украине признали случаи мобилизации людей с отсрочкой. Работников оборонных предприятий отправляют в военные учебные центры против их воли, когда они приходят получить бронирование от армии.