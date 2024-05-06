На Украине признали случаи мобилизации людей с отсрочкой

Депутат Рады Костенко заявил о случаях мобилизации людей с отсрочкой на Украине

На Украине были случаи мобилизации людей с отсрочкой от службы в армии или бронью. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, мужчин начали отправлять в «учебку» после того, как они массово пошли обновлять свои учетные данные в преддверии вступления в силу закона о мобилизации. В частности, Костенко отметил, что людей с проблемами со зрением могут не допустить к офтальмологу в ходе военно-врачебной комиссии (ВВК).

«Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии, или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр», — рассказал парламентарий.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что уклонисты из Украины массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области. По словам пограничника, украинские правоохранители сотрудничают с молдавскими коллегами ради противодействия бегству уклонистов.

