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15:14, 8 мая 2024Россия

В России чиновники сняли мать бойца СВО с очереди на жилье после 19 лет ожидания

Под Волгоградом мать бойца СВО 19 лет ждала жилье, чиновники сняли ее с очереди
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Краснослободске Волгоградской области чиновники сняли мать бойца специальной военной операции (СВО) с очереди на жилье, которого она ждала 19 лет. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Мать участника СВО, воспитывающая еще четверых детей, живет в доме площадью 23 квадратных метра без газа и воды.

Экс-депутат Волгоградской городской думы Валерий Голованов заявил, что ситуация, в которой оказалась женщина, не смогла разрешиться из-за бездействия местных властей. «Вся ответственность лежит на администрации города Краснослободска», — сказал он. Голованов заявил о намерении обжаловать исключение матери участника СВО из очереди на предоставление жилья.

В администрации Среднеахтубинского сельского поселения журналистам сообщили, что россиянка числится в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Однако для признания малоимущей ей необходимо обратиться с заявлением в администрацию Краснослободска», — добавили там.

Ранее в Ростовской области мигрант обманным путем выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО. По словам дочери военнослужащего, мигрант также получил доступ к банковской карте ее отца и снимает с нее деньги.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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