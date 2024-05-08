В России чиновники сняли мать бойца СВО с очереди на жилье после 19 лет ожидания

Под Волгоградом мать бойца СВО 19 лет ждала жилье, чиновники сняли ее с очереди

В городе Краснослободске Волгоградской области чиновники сняли мать бойца специальной военной операции (СВО) с очереди на жилье, которого она ждала 19 лет. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Мать участника СВО, воспитывающая еще четверых детей, живет в доме площадью 23 квадратных метра без газа и воды.

Экс-депутат Волгоградской городской думы Валерий Голованов заявил, что ситуация, в которой оказалась женщина, не смогла разрешиться из-за бездействия местных властей. «Вся ответственность лежит на администрации города Краснослободска», — сказал он. Голованов заявил о намерении обжаловать исключение матери участника СВО из очереди на предоставление жилья.

В администрации Среднеахтубинского сельского поселения журналистам сообщили, что россиянка числится в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Однако для признания малоимущей ей необходимо обратиться с заявлением в администрацию Краснослободска», — добавили там.

Ранее в Ростовской области мигрант обманным путем выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО. По словам дочери военнослужащего, мигрант также получил доступ к банковской карте ее отца и снимает с нее деньги.