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14:05, 8 мая 2024Интернет и СМИ

В российских городах ко Дню Победы появятся необычные интерактивные инсталляции

В 10 городах России ко Дню Победы появятся зеркальные инсталляции от VK

Фото: пресс-служба VK

Ко Дню Победы в 10 российских городах появятся необычные зеркальные инсталляции от VK. Стелы установят в популярных парках и местах празднования во Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Грозном, Москве, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С помощью инсталляции россияне смогут узнать интересные факты об истории улиц и увидеть их облик в военные годы. Кроме того, перейдя по QR-коду на стеле, появится возможность отреставрировать черно-белые фотографии или восстановить утерянные элементы на старых снимках. Для этого нужно будет перейти на специальную страницу и загрузить фото, а нейросеть Mail.ru улучшит изображение и сделает его цветным. Готовый снимок можно сохранить в «Облако Mail.ru» или объединить в цифровой семейный архив. Пользователи также получат бесплатную подписку Mail Space на три месяца на 256 Гб для хранения воспоминаний о своих героях.

К празднику социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запускает проект «Сохранение культурных ценностей во время ВОВ», который позволит взглянуть на историю войны через призму культурных учреждений и музейных работников. К проекту присоединились более 20 музеев. С 6 по 12 мая они опубликуют в своих группах в ОК тематические видеоматериалы, лонгриды и эксклюзивные снимки, которые расскажут про музейную эвакуацию, утраченные объекты и работу сотрудников культурных учреждений, а также истории спасения музейных экспонатов во время бомбардировок.

Ранее сообщалось, что в честь 9 Мая около 80 парков Подмосковья подготовили мероприятия в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.».

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      Варвара Кошечкина
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