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19:57, 8 мая 2024Экономика

В США захотели ужесточить контроль над торговлей с Китаем

Глава Минторга Раймондо: США следят за ввозом в КНР товаров двойного назначения
Джина Раймондо

Джина Раймондо. Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти США не стремятся полностью разрывать торговые отношения с Китаем в технологическом секторе, однако намерены ужесточить контроль над продажами КНР технологий двойного назначения. Об этом заявила министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, ее слова приводит ТАСС.

В ведомстве уточнили, что не пытаются «перерезать» всю торговлю технологиями с Китаем. «Они многое производят самостоятельно, они могут многое приобретать у других стран», — пояснила Раймондо.

Однако в Минторге оставляют за собой право ввода новых санкций в случае выявления каких-либо нарушений по вопросу поставок КНР продукции двойного назначения, добавила она. При этом в ведомстве намерены пресекать попытки китайских компаний закупать подобную технику у американских предприятий и использовать ее в военных целях. «Минторг постоянно изучает технологии двойного назначения», — резюмировала Раймондо.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о намерении администрации президента США Джо Байдена ограничить доступ Китая к некоторым передовым технологиям.

Речь идет о желании запретить поставки в КНР проприетарные модели искусственного интеллекта и моделей с закрытым исходным кодом. В Минторге США объяснили необходимость этой меры опасениями по поводу возможного использования Пекином данных технологий для осуществления кибератак или создания биологического оружия.

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      Анатолий Акулов
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