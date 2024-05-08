В США захотели ужесточить контроль над торговлей с Китаем

Глава Минторга Раймондо: США следят за ввозом в КНР товаров двойного назначения

Власти США не стремятся полностью разрывать торговые отношения с Китаем в технологическом секторе, однако намерены ужесточить контроль над продажами КНР технологий двойного назначения. Об этом заявила министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, ее слова приводит ТАСС.

В ведомстве уточнили, что не пытаются «перерезать» всю торговлю технологиями с Китаем. «Они многое производят самостоятельно, они могут многое приобретать у других стран», — пояснила Раймондо.

Однако в Минторге оставляют за собой право ввода новых санкций в случае выявления каких-либо нарушений по вопросу поставок КНР продукции двойного назначения, добавила она. При этом в ведомстве намерены пресекать попытки китайских компаний закупать подобную технику у американских предприятий и использовать ее в военных целях. «Минторг постоянно изучает технологии двойного назначения», — резюмировала Раймондо.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о намерении администрации президента США Джо Байдена ограничить доступ Китая к некоторым передовым технологиям.

Речь идет о желании запретить поставки в КНР проприетарные модели искусственного интеллекта и моделей с закрытым исходным кодом. В Минторге США объяснили необходимость этой меры опасениями по поводу возможного использования Пекином данных технологий для осуществления кибератак или создания биологического оружия.