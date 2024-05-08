Врач разрушил стереотипы о форме и размере женских половых органов

Акушер-гинеколог больницы Королевского колледжа в Лондоне Шри Датта рассказала, что у каждой женщины половые органы выглядят по-разному, и заверил, что это нормально. Стереотипы о форме и размерах гениталий врач разрушила в комментарии для The Sun.

Доктор заверила, что женские половые органы могут иметь разную форму и размер. Это не должно вызывать беспокойство, если нет физической боли, например, из-за трения о белье, проблем со сменой тампонов или сложностей во время интимной близости.

«Я вижу различные формы и размеры вульв и влагалищ, а также разные типы кожи, текстуру, цвет и запах. (...) Также у всех женщин разное количество волос в зоне бикини», — отметила Датта.

Врач добавила, что на внешний вид гениталий может также повлиять рождение детей. Поэтому важно помнить, что не существует единого размера, подходящего всем, заключила акушер-гинеколог.

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