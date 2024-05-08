Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:56, 8 мая 2024Забота о себе

Врач разрушил стереотипы о форме и размере женских половых органов

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Акушер-гинеколог больницы Королевского колледжа в Лондоне Шри Датта рассказала, что у каждой женщины половые органы выглядят по-разному, и заверил, что это нормально. Стереотипы о форме и размерах гениталий врач разрушила в комментарии для The Sun.

Доктор заверила, что женские половые органы могут иметь разную форму и размер. Это не должно вызывать беспокойство, если нет физической боли, например, из-за трения о белье, проблем со сменой тампонов или сложностей во время интимной близости.

«Я вижу различные формы и размеры вульв и влагалищ, а также разные типы кожи, текстуру, цвет и запах. (...) Также у всех женщин разное количество волос в зоне бикини», — отметила Датта.

Врач добавила, что на внешний вид гениталий может также повлиять рождение детей. Поэтому важно помнить, что не существует единого размера, подходящего всем, заключила акушер-гинеколог.

Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
19 декабря 2023
Как правильно делать тест на беременность? Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
Как правильно делать тест на беременность?Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
7 июля 2023

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила россиянок об опасных сбоях менструального цикла. Волкова обратила внимание на то, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      США объявили награду 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве. Кого еще из русских хакеров ищут в США?

      Реклама

      На Украине раскрыли последствия взрывов в Запорожье

      При ударе по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек

      В ФРГ подняли вопрос об объеме переданного третьим странам за восемь лет оружия

      Россиянин описал столицу Таджикистана словами «словно из другого измерения»

      На Украине рассказали о политических последствиях потери Очеретино

      Полковник объяснил значение Часова Яра для России и Украины

      В Киеве прозвучали взрывы

      Женщина бросила кормить мужа грудным молоком и занялась медитацией

      Российская ПВО сбила барражирующие боеприпасы Switchblade

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше