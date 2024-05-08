В Челябинской области задержанному ФСБ подпольному оружейнику дали срок

В Челябинской области занимавшемуся незаконным изготовлением и переделкой огнестрельного оружия россиянину дали срок. Об этом «Ленте.ру» сообщило региональное управление ФСБ.

Как установил суд, в марте 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали подпольного оружейника. У него из оборота изъяли компоненты взрывных устройств, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра и основные части огнестрельного оружия. Приговор — десять с половиной лет колонии строго режима и штраф в 400 тысяч рублей.

28 марта сотрудники ФСБ сообщили, что за три месяца пресекли деятельность подпольных оружейников в 48 регионах страны.