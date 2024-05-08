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05:21, 8 мая 2024Бывший СССР

Полковник объяснил значение Часова Яра для России и Украины

Полковник Матвийчук допустил взятие Часова Яра к концу мая

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Часов Яр является одним из важнейших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Российские военные могут заняться его уже к концу текущего месяца.

«Часов Яр, после Авдеевки, — важнейший опорный пункт ВСУ, который президент Украины Владимир Зеленский обещал оборонять до последнего солдата, — напомнил Матвийчук. — Его падение нарушит устойчивость обороны на донецком направлении и позволит выйти на административные границы».

После взятия под контроль Часова Яра российские военные, как объяснил полковник, пойдут на Краматорск. Он также добавил, что войска уже успели занять ряд важных районов.

«Думаю, к исходу этого месяца, если ничего не произойдет, Часов Яр возьмут под контроль», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что информация об обстановке в городе Часов Яр оптимистичная.

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