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12:38, 7 мая 2024Бывший СССР

Пушилин оценил информацию по Часову Яру

Глава ДНР Пушилин: по Часову Яру поступает оптимистичная информация

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Информация об обстановке в городе Часов Яр оптимистичная. Так ее оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Информация поступает оптимистичная», — проинформировал он.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина перебрасывает резервы в Константиновку для усиления флангов своей группировки в районе Часова Яра.

4 мая сообщалось, что украинский гарнизон в населенном пункте остался без возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. Как отмечалось, из-за усложнения логистики войскам Украины приходится использовать окольные пути. Кроме того, украинские силы несут дополнительные потери.

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      Кристина Есикова
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