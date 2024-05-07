Пушилин оценил информацию по Часову Яру

Глава ДНР Пушилин: по Часову Яру поступает оптимистичная информация

Информация об обстановке в городе Часов Яр оптимистичная. Так ее оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Информация поступает оптимистичная», — проинформировал он.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина перебрасывает резервы в Константиновку для усиления флангов своей группировки в районе Часова Яра.

4 мая сообщалось, что украинский гарнизон в населенном пункте остался без возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. Как отмечалось, из-за усложнения логистики войскам Украины приходится использовать окольные пути. Кроме того, украинские силы несут дополнительные потери.