Звезду «Аншлага» госпитализировали в Москве

Пародист Аскаров попал в больницу в Москве с подозрением на пневмонию

Известный российский телеведущий и пародист, участник юмористического шоу «Аншлаг» Юрий Аскаров попал в больницу в Москве. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Сообщается, что накануне Аскаров пожаловался на плохое самочувствие. У телеведущего проявлялись симптомы респираторной инфекции. Медики заподозрили у артиста пневмонию. Его госпитализировали в инфекционную клиническую больницу № 1.

Позднее сам Аскаров вышел на связь и подтвердил в разговоре с РБК, что находится в московской больнице. «[Врачи] проверяют, вердикт пока не вынесли, самочувствие хуже среднего», — высказался звезда «Аншлага».

Аскаров стал известен благодаря участию в юмористических передачах. Среди них — «Аншлаг», «Субботний вечер», «Слава богу, ты пришел!». В 2013 году он также вел музыкальное шоу «Хит» на канале «Россия 1».

В марте 2024 года стало известно, что в больницу попал известный российский и советский телеведущий Леонид Млечин. Сообщалось, что у журналиста диагностировали COVID-19. Однако позднее Млечин опроверг сообщения о своей госпитализации.