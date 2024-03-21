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12:36, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Известный российский ведущий попал в больницу

Журналиста Леонида Млечина госпитализировали в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент международной академии телевидения и радио (IATR), известный советский и российский журналист и телеведущий Леонид Млечин попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Млечину стало плохо несколько дней назад. Он жаловался на кашель, слабость и отдышку. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации. Утверждается, что в стационаре ему провели обследование и сделали компьютерную томографию (КТ). По данным Mash, у журналиста диагностировали COVID-19.

Сейчас за здоровьем телеведущего наблюдают врачи. Его состояние оценивается как среднее.

Млечин работал в журнале «Новое время», газете «Известия», вел телепрограммы «Де-факто» и «Мир без границ». На телеканале ТВЦ выходит его программа «Документальное кино Леонида Млечина». Также журналист ведет авторскую колонку в издании «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что известную советскую телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в Москве. Утверждалось, что она попала в больницу из-за обострения хронической болезни. Позднее директор Вовк опровергла эту информацию.

ЖЗЛ
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