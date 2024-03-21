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13:59, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Журналист Млечин опроверг информацию о своей госпитализации

Журналист Леонид Млечин заявил, что находится дома

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент международной академии телевидения и радио (IATR), известный российский и советский журналист и телеведущий Леонид Млечин опроверг информацию о своей госпитализации. Его слова приводит ТАСС.

«Возможно, кого-то этим огорчу, но я дома, здоров, сижу работаю», — заявил он в беседе с агентством.

Журналист также рассказал, что более 10 лет живет за городом, поэтому сведения о том, что врачи приехали за ним в московскую квартиру, «особенно его повеселили».

О том. что Млечин попал в больницу, стало известно ранее 21 марта. Сообщалось, что ему провели обследование и компьютерную томографию. Также отмечалось, что у журналиста диагностировали COVID-19.

Ранее сообщалось о госпитализации известной телеведущей Ангелины Вовк. Позднее ее директор Светлана Торгало опровергла эти сведения.

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      Мария Большакова
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