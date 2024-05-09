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23:38, 9 мая 2024Мир

Госдеп высказался о готовности США объявлять решения по российским активам

Госдеп: США не готовы объявлять решений по конфискации суверенных активов России

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вашингтон не готов объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных российских активов, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, можно ли использовать замороженные российские активы в соответствии с принятым соответствующим законом. «У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — высказался Миллер.

По его словам, американская сторона продолжит работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку активов РФ для использования с выгодой для Киева.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине.

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      Марина Совина
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