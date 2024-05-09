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18:45, 9 мая 2024Россия

В России высказались о сети секретных заводов на территории Украины

Сенатор Джабаров: секретное производство оружия не поможет Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Производство оружия в сети секретных заводов на территории Украины не поможет стране усилить свои позиции в зоне боевых действий, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Не поможет это Украине по одной простой причине. Если страна всю свою политику переводит на рельсы милитаризации, вся промышленная продукция нацелена на выпуск изделий для вооруженных сил, для армии, эта страна обречена, потому что украинского потенциала на это не хватит

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Мы наносим очень жесткие удары по всей энергетической инфраструктуре [Украины]. Без энергетики ни одна промышленность, тем более военная, не вытянет. Поэтому совершенно правильно делает наше военное руководство, что наносит удары именно по подстанциям, электроузлам, трансформаторам, по логистике. Все это нарушает снабжение армии», — сказал сенатор.

Как сообщила испанская газета El Mundo, Украина построила на своей территории тайную сеть заводов. Часть из них расположены под землей, еще часть скрыты маскировкой. Их местонахождение держится в строжайшем секрете. Курировал строительство министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По информации издания, на этих предприятиях производят оружие. Источник в оружейной промышленности Украины утверждает, что с прошлого года страна нарастила объемы производства в три раза.

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