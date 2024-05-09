Стало известно о сети скрытых заводов на Украине

El Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов, часть из них — подземные

На Украине была построена сеть скрытых заводов, часть предприятий являются подземными, а другие скрыты маскировкой. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Отмечается, что такую сеть построил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Некоторые из которых находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — сказано в материале.

Подчеркивается, что местонахождение заводов держится в строжайшем секрете. Источник издания в оружейной промышленности Украины проинформировал, что с прошлого года объемы производства увеличились в три раза.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Украине дроны-камикадзе с реактивными двигателями из-за авиаударов российских войск собирают на подземных предприятиях, созданных в Одесской, Николаевской, Киевской и других областях.