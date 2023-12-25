Стало известно о создании подземных военных производств на Украине

Рогов заявил, что на Украине создали подземные военные производства

Подземные военные производства создали на Украине из-за авиаударов российских войск. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует его РИА Новости.

По его данным, в Одесской, Николаевской, Киевской и других областях, которые контролируются украинскими властями, были построены подземные производства. Рогов уточнил, что там осуществляется военное производство и сборка.

На предприятиях также собирают «дроны камикадзе» с реактивными двигателями, добавил он. Кроме того, глава движения объяснил, что власти Украины перевели военное производство под землю, так как опасаются авиационных ударов России.