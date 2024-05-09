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16:06, 9 мая 2024Интернет и СМИ

Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада на Красной площади

Хакеры взломали телеканалы Украины и показали парад Победы на Красной площади

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Хакеры несколько раз за день взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и показали парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает портал «Детектор Медиа».

Вмешательство в эфир этих телеканалов происходило трижды. Киберпреступники глушили сигнал и подменяли контент. Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — другой способ получения сигнала.

Ранее сообщалось, что 9 мая на латвийских телеканалах компании Balticom какое-то время шел парад Победы в Москве. В результате хакерской атаки телекомпания утратила контроль за трансляцией. На это время были временно отключены кабельные телеканалы.

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      Варвара Кошечкина
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