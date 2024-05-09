Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада на Красной площади

Хакеры взломали телеканалы Украины и показали парад Победы на Красной площади

Хакеры несколько раз за день взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и показали парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает портал «Детектор Медиа».

Вмешательство в эфир этих телеканалов происходило трижды. Киберпреступники глушили сигнал и подменяли контент. Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — другой способ получения сигнала.

Ранее сообщалось, что 9 мая на латвийских телеканалах компании Balticom какое-то время шел парад Победы в Москве. В результате хакерской атаки телекомпания утратила контроль за трансляцией. На это время были временно отключены кабельные телеканалы.