Лукашенко рассказали о нехватке белорусов в зоне СВО

Лукашенко: участники СВО понимают, что Белоруссия не отправит на Украину военных

Участники СВО рассказали президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в зоне конфликта есть нехватка белорусов. Об этом сообщил сам глава государства, его слова публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Настроение у эсвэошников хорошее. Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает», — сказал он, подчеркнув, что Минск не отправит на Украину своих военных.

Ранее белорусский лидер заявил, что в украинском конфликте сложилась патовая ситуация. Он отметил, для Запада наступил лучший момент для переговоров с Россией. Лукашенко добавил, что российские военные продвигаются на фронте, но небольшими темпами.