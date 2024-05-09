Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Подробности приводит ТАСС.

После парада Победы глава российского государства вместе с коллегами из других стран прошли в Александровский сад через Красную площадь для возложения цветов.

Вместе с Путиным на возложении присутствовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Сообщается, что по дороге глава российского государства активно общался с помощью переводчика с президентом Гвинеи-Бисау.

Президенты стран возложили к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата букеты роз. От имени глав государств военные Президентского полка принесли гирлянду из красных роз с георгиевской лентой.

Также военнослужащие Президентского полка возложили гвоздики к стелам городов-героев.

Ранее Путин в своей речи на параде Победы заявил, что Россия переживает сложный период. Он подчеркнул, что судьба России находится в руках ее граждан.