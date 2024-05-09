Путин заявил о сложном периоде России

Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас

Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Начало событий в новости Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Россия переживает сложный, рубежный период, и ее будущее зависит от нас. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем выступлении на параде Победы в Москве на Красной площади, передает РИА Новости.

По его словам, в этот сложный период мы равняемся на отважное и мудрое поколение победителей, которые умели беречь дружбу и переносить невзгоды, а также беззаветно любить свою страну.

Судьба родины и ее будущее в наших руках, отметил президент.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», — заявил российский лидер.