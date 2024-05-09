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10:36, 9 мая 2024Силовые структуры

Путин заявил о сложном периоде России

Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас
Начало событий в новости Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия переживает сложный, рубежный период, и ее будущее зависит от нас. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем выступлении на параде Победы в Москве на Красной площади, передает РИА Новости.

По его словам, в этот сложный период мы равняемся на отважное и мудрое поколение победителей, которые умели беречь дружбу и переносить невзгоды, а также беззаветно любить свою страну.

Судьба родины и ее будущее в наших руках, отметил президент.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», — заявил российский лидер.

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      Любовь Ширижик
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