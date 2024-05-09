Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 9 мая 2024Россия

Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Путин: правда о Второй мировой войне мешает строить колониальную политику

Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Об этом он высказался в своей речи на параде Победы в Москве. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», — заявил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что строящие колониальную политику стараются перечеркнуть память о солдатах-освободителях, благодаря которым удалось одержать победу над нацистской Германией.

Ранее президент России поздравил участников парада Победы. Он назвал праздник 9 мая народным и священным.

Парад Победы начался ранее в Москве. В нем принимают участие более 9 тысяч человек, а также свыше 70 единиц техники. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает парад глава Министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 украинских сайтах. Какие слова президента они использовали?

      Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве

      Киевляне начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы

      Путин заявил о сложном периоде России

      Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

      Путин высказался о значимости второго фронта в годы Великой Отечественной войны

      99-летний ветеран из Донецка оценил вероятность участия в СВО

      Путин поздравил участников парада с Днем Победы

      Путин заявил о находящихся в боеготовности стратегических силах

      Генпрокурор пообещал жестко пресекать любое посягательство на суверенитет России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше