Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Путин: правда о Второй мировой войне мешает строить колониальную политику

Президент России Владимир Путин заявил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Об этом он высказался в своей речи на параде Победы в Москве. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи», — заявил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что строящие колониальную политику стараются перечеркнуть память о солдатах-освободителях, благодаря которым удалось одержать победу над нацистской Германией.

Ранее президент России поздравил участников парада Победы. Он назвал праздник 9 мая народным и священным.

Парад Победы начался ранее в Москве. В нем принимают участие более 9 тысяч человек, а также свыше 70 единиц техники. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает парад глава Министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу.