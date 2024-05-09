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10:23, 9 мая 2024Россия

Путин поздравил участников парада с Днем Победы

Путин поздравил участников парада с Днем Победы, назвав его священным праздником

Фото: Софья Сандурская / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и назвал этот день священным праздником. Его слова приводит ТАСС.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!» — обратился президент России к собравшимся на Красной площади.

Ранее в Москве начался парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более девяти тысяч человек, свыше 70 единиц техники. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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      Кристина Есикова
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