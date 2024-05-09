На Красной площади в Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Россия-1».

В военном параде принимают участие более 9000 человек, свыше 70 единиц техники. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин наблюдает за парадом вместе с приглашенными лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Путин также пообщался с ветеранами перед началом парада.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади. «Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.