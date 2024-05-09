Песков оценил влияние погоды на проведение парада Победы

Песков: холодная погода не помешает проведению парада Победы на Красной площади

Аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

«Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — оценил Песков возможное влияние похолодания в столице на проведение мероприятия.