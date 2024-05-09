Росгвардия рассекретила архивы о борьбе с бандеровцами в тылу Красной армии

Росгвардия: в 1944-1945 годах в тылу уничтожили 34 лидера бандеровцев

В период с 1944 по 1945 годы в тылу Красной армии были уничтожены 34 главаря банд украинских националистов, в том числе бандеровцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные Росгвардией документы.

Отмечается, что за борьбу с националистами отвечали внутренние войска Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). В 1944 году они предотвратили подготовленную немцами диверсию в Волынской области, для организации которой привлекли более 100 бандеровцев.

Согласно документу от 21 февраля 1945 года, на территории Украины было уничтожено 34 главаря националистов. Кроме того, регулярно проводились операции по ликвидации бандитов.

Ранее ФСБ рассекретила документы о действовавших во время Великой Отечественной Войны бандеровцах. Так, украинские националисты проникали в ряды Красной армии для совершения диверсий и терактов.