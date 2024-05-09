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08:22, 9 мая 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности пищевой соды

Врач Кашух заявила, что пищевая сода увеличивает риски возникновения рака

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности пищевой соды. Об этом сообщает «ДокторПитер».

По словам специалиста, пищевую соду не следует использовать для лечения изжоги, так как она увеличивает риски возникновения рака. «Сода гасит кислоту в желудке щелочью, но это действие длится недолго, поэтому организм активно вырабатывает соляную кислоту, что может привести к ухудшению изжоги и появлению вздутия», — добавила медик.

Однако, по словам Кашух, сода может помочь справиться с болью в горле. Она добавила, что в этом случае ее применение оправдано.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. По словам врача, если человек часто запивает еду кофе, в организме образуется дефицит кальция, необходимого в том числе для работы сердца и других мышц. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня паратгормона.

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      Марина Совина
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