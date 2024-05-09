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22:09, 9 мая 2024Культура

Южноафриканский рэпер умер на сцене от усталости

Южноафриканский рэпер Costa Titch умер на сцене от усталости

Фото: Oupa Bopape / Gallo Images via Getty Images

Южноафриканский рэпер Costa Titch умер на сцене от усталости, об этом сообщается в его официальном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Команда артиста и его семья сотрудничала с патологоанатомами, чтобы выяснить причину его смерти. Оказалось, что сердце 27-летнего музыканта подвергалось значительной нагрузке, о которой он не знал, а стресс и усталость усугубили ситуацию.

«Все это, вероятно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, который унес его жизнь», — говорится в публикации.

Настоящее имя Costa Titch — Костантинос Цобаноглу. В марте 2023 года на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге он упал на сцене и скончался.

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