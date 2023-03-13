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20:46, 14 марта 2023Культура

Рэпер Costa Titch скончался во время своего выступления в возрасте 28 лет

28-летний южноафриканский рэпер Costa Titch умер во время выступления в Йоханнесбурге

Фото: Oupa Bopape / Gallo Images via Getty Images

Южноафриканский рэпер и танцор Costa Titch (настоящее имя — Костантинос Цобаноглу) умер во время своего выступления. Об этом сообщает NME со ссылкой на семью артиста.

Отмечается, что в субботу, 11 марта, Костантинос потерял сознание на сцене музыкального фестиваля Ultra в Йоханнесбурге, упал и скончался. Причина смерти не называется. Подписанту лейбла певца Эйкона Konvict Kulture было 28 лет.

Костантинос Цобаноглу родился 10 сентября 1995 года в городе Мбомбела. Творческую карьеру Costa Titch начал в качестве танцора, однако в 2014-м он перебрался в Йоханнесбург и занялся хип-хопом. Костантинос номинировался на различные награды южноафриканской музиндустрии.

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Сергей Равин
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